Rehau: Wahlen zum 2. und 3. Bürgermeister müssen wiederholt werden

In Rehau muss jetzt die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister wiederholt werden. Das berichtet die Frankenpost. Demanch soll die Gemeindeordnung falsch interpretiert sein worden. Bei der konstituierenden Sitzung ist man in Rehau vergangene Woche noch davon ausgegangen, dass jeder für den zweiten und dritten Bürgermeisterposten wählbar ist. Außer der hauptamtliche Bürgermeister und Helmut Auer, weil letzterer die Altersgrenze von 67 Jahren überschreitet, heißt es in er Frankenpost weiter. Dass diese Altersgrenze aber nur für den ersten Bürgermeister gilt, ist jetzt der Fehler. Das heißt: Helmut Auer von der Afd könnte trotzdem einen stellvertretenden Bürgermeisterposten übernehmen – die Wahlen werden demnach am 27. Mai wiederholt.