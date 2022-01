Rehau: Umbau der Wüstenbrunner Straße geplant

In Rehau steht wohl bald eine große Baumaßnahme an. Der Bausenat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Ausbau der Wüstenbrunner Straße beschäftigt. Auf Anfrage heißt es aus der Stadt, der Zustand der Straße sei desolat und sie müsse komplett neu gebaut werden. Das erfordere auch Kanalarbeiten. Betroffen ist der 260 Meter lange Bereich an der Lami-Kita, genauer gesagt zwischen Virchowstraße und Pilgramsreuther Straße. Zusätzlich soll auch der Kreuzungsbereich der Pilgramsreuther Straße in der Nähe des Berufsschulzentrums neu gebaut werden, unter anderem um die Situation für die Schulbusse zu verbessern. Die Kostenschätzung der Stadt Rehau liegen demnach bei 800.000 bis 900.000 Euro. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr durchgeführt werden.