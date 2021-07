Rehau: Sauna bleibt vorerst erhalten

In Rehau kann weiter geschwitzt werden. Nach massiven Protesten ist die Schließung der Sauna im Hallenbad vom Tisch. Sämtliche Fraktionen des Stadtrates haben sich am Abend gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung ausgesprochen. Die hatte für eine Schließung plädiert, weil die Sauna nicht mehr den neuesten Standards entspreche und die Besucherzahlen rückläufig seien. Bürgermeister Michael Abraham will das Thema erneut auf die Tagesordnung bringen, wenn größere Investitionen bei der Sauna anstehen.