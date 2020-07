Rehau: Millionenprojekt ‚Arte Noah‘ steht vor dem Aus

Dem Großprojekt Arte Noah in Rehau droht das Aus. Im Dorf Neuhausen an der Grenze zu Tschechien ein Biodiversitätszentrum entstehen, das bis zu 100.000 Besuchern jährlich das Geflecht der Natur fassbar machen kann. Laut Frankenpost steht die Stadt Rehau, die das Projekt in den vergangenen Jahren forciert hat, nun vor einer schweren Entscheidung. Da sich der Freistaat Bayern nach anfänglicher Unterstützung zuletzt immer mehr aus der vor allem finanziellen Verantwortung gezogen hat, droht das Millionenprojekt zu scheitern. Das Umweltministerium sieht den Schwerpunkt des Projektes vorrangig in Tourismus und regionaler Strukturförderung und nicht im Naturschutz. Es geht dabei um Investitionen von bis zu 15 Millionen Euro sowie jährliche Unterhaltskosten. Am Mittwoch soll der Rehauer Stadtrat entscheiden, ob er das Projekt einschlafen lässt oder die Pläne weiter verfolgt.