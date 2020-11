Gestern Nachmittag ist ein 20-jähriger in Rehau vollkommen ausgerastet. Zunächst hat er die Wohnungstür seiner Ex-Freundin eingetreten und dann in der Wohnung randaliert. Außerdem hat er die Frau geschlagen und auch gegenüber der Polizei hat er sich nicht einsichtig gezeigt. Unter anderem hat er sie sogar aufgefordert, ihn doch zu erschießen. Die Beamten haben ihn wegen der Gefahr, sich selbst und andere zu gefährden, in eine Bezirksklinik eingewiesen. Er wird jetzt angezeigt.