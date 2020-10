Rehau: Kein Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Schon der Hofer Herbstmarkt hat wegen der Corona-Pandemie nicht wie in gewohnter Form stattfinden können. Am letzten Sonntag im Oktober findet auch in Rehau normalerweise ein solcher mit Kirchweih statt. Wegen Corona geht das aber in diesem Jahr nicht, wie die Stadt auf ihrer Website schreibt. Auch der verkaufsoffene Sonntag, der dazu gehört, muss ausfallen. Ganz verzichten müssen die Rehauer auf ihr Herbstwochenende aber nicht: Vom 23. bis 25. Oktober findet auf dem Maxplatz ein Kärwa-Spaß statt. Verschiedene Fahrgeschäfte und auch einen Süßwarenstand finden die Besucher dann dort.