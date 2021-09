Rehau: Junge Union macht sich für Skihütte stark

Die Hofer Skihütte hat dieses Jahr einen neuen Betreiber. Es ist Euroherz-Moderator und Musiker Gery Gerspitzer. Er hat vorher die Skihütte in Rehau betrieben, die wird es aber in Zukunft nicht mehr geben. In Rehau ist die Enttäuschung groß. Für das Aus gibt es aber auch einen nachvollziehbaren Grund:

…so Gerspitzer. Die Junge Union in Rehau fordert die Stadt jetzt dazu auf, für Ersatz zu sorgen. Die Skihütte sei gerade in der Adventszeit der Mittelpunkt des Rehauer Abendlebens, so die Junge Union auf Facebook. Die Stadt soll deshalb prüfen, wie sie die Skihütte erhalten kann.