REHAU in Schwarzenbach am Wald: energie.effizienz.gewinner 2020

Vorbild im Klimaschutz – um das zu sein, müssen Firmen mindestens zehn Prozent ihres Gesamtenergieverbrauchs in den vergangenen drei Jahren eingespart haben. Dann bekommen sie den Preis von der ENERGIE-Region Nürnberg energie.effizienz.gewinner. Zu den Preisträgern zählt dieses Jahr auch die Firma REHAU mit ihrem Werk in Schwarzenbach am Wald. Ein Pufferspeicher sorgt zum Beispiel für eine hohe Effizienz bei der Drucklufterzeugung. Ein Trockenkühler entlastet außerdem die Kältemaschinen. Außerdem sind überall LED-Lampen verbaut. Insgesamt hat REHAU über 145.000 Euro seit 2016 in das Werk in Schwarzenbach am Wald investiert und somit 540.000 Kilowattstunden im Jahr gespart. Das entspricht einem Jahresenergieverbrauch von rund 135 Einfamilienhäusern, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.