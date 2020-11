Rehau: Haushalt für kommendes Jahr beschlossen

Es ist kein einfaches Jahr – auch die Kommunen und Städte müssen den Gürtel etwas enger schnallen. So geht es auch der Stadt Rehau, sagt Bürgermeister Michael Abraham im Gespräch mit Radio Euroherz. Bereits in diesem Jahr hat die Stadt sparen müssen. Jetzt hat sie den Haushalt für das kommende Jahr einstimmig beschlossen. Über 20 Millionen Euro stehen im Verwaltungshaushalt, so Abraham. Im Vermögenshaushalt stehen der Stadt 1,6 Millionen Euro verfügbare Mittel zur Verfügung. Damit wolle man beispielsweise Einrichtungen und Schulen ausstatten. Zudem steht eine Straßenbaumaßnahme an dem neuen Wohnquartier an den Marktwiesen in der Innenstadt an. Weitere Straßenbaumaßnahmen seien schon finanziert, so Abraham. Die Stadt kann im kommenden Jahr außerdem rund eine halbe Million Euro Schulden abbauen.