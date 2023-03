Rehau: Hallenbadsaison endet am 3. April

Auch die Kommunen müssen Energie sparen. Das Hallenbad in Rehau hat deswegen erst am 2. November den Betrieb gestartet und macht auch früher Schluss. Der Stadtrat in Rehau hat sich dafür entschieden, die Saison zum 3. April zu beenden. Rehaus Bürgermeister Michael Abraham:

Die Stadt Rehau will durch die frühere Schließung auch Kosten sparen, etwa für Heizung, Wasserverbrauch, Reinigung und Personal. Der April sei erfahrungsgemäß ohnehin der besucherschwächste Monat, hieß es im Stadtrat. Die Besucherzahlen waren diesen Winter zudem überraschend schwach, zumindest im Vergleich mit der Zeit vor der Pandemie, heißt es von der Rehauer Stadtverwaltung.

So gab es im Rehauer Hallenbad zwischen 2015 und 2020 im Durchschnitt 2.043 Besucher im November, 1.883 im Dezember sowie 2.235 im Januar. In der aktuellen Saison waren es 1.373 im November, 1.083 im Dezember und 1.930 im Januar.