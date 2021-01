REHAU Gruppe: Trauer um Gründer Helmut Wagner

Ein der Rettungsleitstelle gemeldeter „flackernder Feuerschein“ hat sich in den frühen Morgenstunden als Brand auf einem (…)

Feuer in Förbau: Kälbchen sterben in ihren Boxen

Die Wohnung ist total vermüllt – ein kleines Baby lebt nicht mehr. Dieses Bild haben Polizisten vor gut einem Jahr in Plauen (…)

Totes Baby in Plauen: Prozess gegen Mutter beginnt heute

Im vogtländischen Netzschkau ist gestern eine 88-jährige Frau ums Leben gekommen. In ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war ein (…)

Wohnungsbrand in Netzschkau: 88-Jährige stirbt

Totes Baby von Plauen: Mutter ab kommender Woche vor Gericht

Vor rund einem Jahr hat die Polizei ein totes Baby in einer Wohnung in Plauen gefunden. Am kommenden Montag muss sich die Mutter vor (…)