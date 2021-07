In einer Kleingartenanlage in Rehau hat heute Morgen kurz nach 2 Uhr ein Gartenhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hat das Haus im Frauenberger Weg beim Eintreffen der Feuerwehr komplett in Flammen gestanden. Wie das Feuer entstanden ist, ist bisher nicht bekannt. Die Kripo Hof bittet alle, die Aussagen zum Brand machen können, sich zu melden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.