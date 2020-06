Rehau: Freibad öffnet

Es ist heiß diskutiert worden – jetzt hat der Rehauer Stadtrat entschieden: das Freibad wird geöffnet. Der Rehauer Bürgermeister Michael Abraham:

Maximal 376 Gäste dürfen sich gleichzeitig im Bad aufhalten – 41 im großen Becken, 30 im Nichtschwimmer-Bereich und ganze 3 im Kinder-Plansch-Becken. Weitere Regeln findet ihr unten. Man habe außerdem gestern beschlossen, dass in Rehau ein Car-sharing Auto stationiert wird und 30 Tablets, sowie 30 Notebooks für die Gutenbergschule angeschafft werden.

Weitere Regeln im Rehauer Freibad:

Kinder unter 14 brauchen die Begleitung eines Erwachsenen – außerdem gilt beim Ein- und Ausgang, auf Toiletten und am Kiosk Maskenpflicht.. Darüberhinaus muss das Personal Namen und Kontaktdaten der Gäste erfassen. Darüberhinaus muss in zwei Schichten geschwommen werden – dazwischen muss das Bad komplett geräumt und desinfiziert werden. In Spitzenzeiten kamen vor Corona rund 2.000 Menschen ins Rehauer Freibad – unter den aktuellen Beschränkungen sind jetzt nicht einmal 800 erlaubt (2x 376).