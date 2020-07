Rehau: Erneuter Brand eines Gartenhäuschens – Statement der Polizei

Es häufen sich Meldungen über brennende Gartenhäuschen in Rehau und damit auch die Mutmaßungen über einen Brandstifter. In der Nacht zum Dienstag hat es den nächsten Fall gegeben, wieder am Rehauer Frauenberg. Dort haben sich alle 4 bisherigen Brände ereignet. Fabian Metzler, Pressesprecher der oberfränkischen Polizei:





Bei den Ermittlungen ist die Polizei weiter auf Zeugenaussagen angewiesen. Wer etwas im jüngsten Fall von Dienstag-Nacht in der Frauenberger Straße beobachtet hat, soll sich bei der Kripo Hof melden.