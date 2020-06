Rehau: Erneut brennt ein Gartenhaus

Seit vergangener Woche brennen in Rehau immer mal wieder Gartenhäusschen. Nachdem schon am Mittwoch zwei Brände gemeldet worden waren, gab es am Wochenende nun den dritten Fall. Am Samstagmorgen gegen kurz nach 5 ist der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen – es brenne in der Frauenberger Straße. Der Sachschaden an dem Gartenhäusschen liegt bei 5000 Euro. Die Polizei bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Samstag etwas Verdächtiges in der Frauenberger Straße beobachtet hat, soll sich bitte mit ihr in Verbidnung setzen.