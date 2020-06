Rehau: Entscheidung über Freibadöffnung steht an

In Hof, Münchberg und Marktredwitz haben die Freibäder wieder geöffnet. In Rehau entscheidet der Stadtrat heute, ob auch dort das Bad wieder öffnet. Nach aktuellem Stand wäre es etwa 300 Besuchern möglich, das Rehauer Freibad unter Beachtung sämtlicher Hygienemaßnahmen zu besuchen. Dazu gehört unter anderem dass Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung Erwachsener ins Bad dürfen oder dass das Schwimmen nur in eine Richtung erlaubt ist. Dadurch ist mit deutlich höheren Personalaufwendungen zu rechnen, da es ebenfalls Kontrollen und Aufzeichnungen der Besucher im Bad geben muss. Die Rehauer Bevölkerung ist gespalten – in einer Facebook-Umfrage sprechen sich 47 Prozent dafür aus, das Bad zu öffnen – 53 Prozent sind dagegen.

