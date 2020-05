Rehau: Dreifache CSU-Bürgermeister-Besetzung

Zum ersten Mal gibts in Rehau jetzt das Amt eines dritten Bürgermeisters. Kerstin Kropf von der CSU Fraktion besetzt es. Auch der zweite Bürgermeister ist aus der CSU Fraktion- dieses Amt übernimmt Rudolf Scholz, ein langjähriger Stadtrat. Nicht alle sind mit dem Amt eines dritten Bürgermeisters einverstanden gewesen. Das sei auch der Grund, weshalb Torsten Gärtner jetzt aus der CSU-Fraktion ausgetreten ist. Bei diesem Thema habe es keine Einigkeit in der Fraktion gegeben, bestätigt der Rehauer Bürgermeister Michael Abraham gegenüber Radio Euroherz. Auch beide Mitglieder der AFD-Fraktion sind nicht mit dem Amt eines dritten Bürgermeisters einverstanden gewesen. Üblicherweise ist es so, dass der zweite Bürgermeister den Ersten vertritt, sollte dieser verhindert sein. Die dritte Bürgermeisterin würde ebenfalls Termine übernehmen, sollten der 1. und 2. Bürgermeister nicht können. Da die Termine immer weiter zunehmen, sei eine solches Amt sinnvoll, so Abraham. Allein wegen der höheren Lebenserwartung stehen mehr Geburtstage oder Ehejubiläen-Termine an, die zum Teil auch die 3. Bürgermeisterin der Stadt Rehau in Zukunft übernehmen könnte.