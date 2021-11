Rehau: Bürgerversammlung im Schulzentrum

Wir hören regelmäßig von Freunden und Bekannten, was Neues in unserem Ort passiert ist. Alles haben wir aber auch nicht im Blick. Die Stadt Rehau veranstaltet am Abend deshalb eine Bürgerversammlung, bei der Bürgermeister Michael Abraham mit Bildern und Fakten das vergangene Jahr präsentiert. Sie findet in der Pausenhalle des Schulzentrums in der Pilgramsreuther Straße statt. Im Gebäude gilt Maskenpflicht, nur am Sitzplatz kann der Mundschutz abgenommen werden. Eine 3G-Kontrolle gibt es nicht. Beginn ist um 19 Uhr.