Rehau: Brand in Bezirksklinik von Patienten gelegt

Der Brand gestern im Bezirksklinikum Rehau ist gelegt worden. Kurz nach 16 Uhr bemerkten Angestellte einer Station im dritten Obergeschoss des Krankenhauses in der Fohrenreuther Straße Rauch im Flur und wählten den Notruf. Zwischenzeitlich hatte das Personal die Patienten der betroffenen Station in einem Garten in Sicherheit gebracht. Den Einsatzkräften gelang es schnell, die Flammen in dem Zimmer zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 29-jähriger Patient den Brand in seinem Zimmer gelegt. Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Hof haben die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 50.000 Euro. Die betroffenen Zimmer können aktuell nicht mehr genutzt werden; die Bewohner kommen in anderen Abteilungen der Bezirksklinik unter.

© News5 / Fricke