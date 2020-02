Rehau: Bedarf an weiteren Kindergartengruppen

In Rehau gibt es derzeit vier Kindergärten. Die Strunz-Stiftung baut gerade einen fünften. Es besteht aber der Bedarf an weiteren Kindergartengruppen, sagt der Rehauer Bürgermeister Michael Abraham im Gespräch mit Radio Euroherz. Deshalb stehen derzeit Überlegungen hinsichtlich eines Neubaus, einer Umnutzung oder eines Anbaus an. Deshalb führt die Stadt gerade Gespräche mit den kirchlichen Trägern.

Die Stadt müsse nun erstmal schauen, ob es geeignete Grundstücke gibt, so Abraham weiter. Sollte es einen Neubau geben, dann könnte dieser allenfalls 2021 beginnen. Der Stadtrat behandelt das Thema jetzt erstmal in einer nicht-öffentlichen Sitzung. Sollte es konkreter werden, dann kommt es in eine öffentliche Stadtratssitzungen, so Abraham weiter.

(Symbolbild)