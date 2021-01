Rehau: Bauernmarkt startet in die neue Saison

Regional und bio einkaufen – darauf achten immer mehr Menschen, gerade jetzt im Lockdown. Sehr gut geht das auf dem Rehauer Bauernmarkt. Heute (16.1.) startet der Markt in die neue Saison: Noch bis 12 Uhr bieten die Direktvermarkter vielfältige Produkte aus Rehau und Umgebung an – ab jetzt wieder jeden dritten Samstag im Monat. Der Bauernmarkt auf dem Maxplatz im Stadtzentrum ergänzt so den Wochenmarkt, der immer dienstags und samstags stattfindet. Auf dem Bauernmarkt gibt es auch Käse, Wurst- und Backwaren und Produkte aus einer Rehauer Imkerei. Die genauen Termine zum Nachlesen gibt’s hier.