Rehau: Alle Tests in Supermarkt negativ

In der vergangenen Woche hat sich Rehau hier in der Region zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Der Landkreis Hof hat daraufhin reagiert und eine mobile Teststation aufgestellt. Dort haben sich alle Einwohner Rehaus testen lassen können. Das haben 678 Personen wahrgenommen – die erfreuliche Nachricht: Alle Testergebnisse sind negativ ausgefallen. Auch in dem Supermarkt in Rehau, in dem wie berichtet getestet wurde, sind alle Tests negativ ausgefallen. Das haben die Verantwortlichen Radio Euroherz jetzt bestätigt. Insgesamt gibt es im Hofer Land damit weiterhin 48 Infizierte.

(Symbolbild)