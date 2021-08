In knapp einem Monat entscheidet sich, wer der neue Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin wird. Der Wahlkampf der Parteien läuft deshalb auf Hochtouren. Heute kommt zum Beispiel Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, nach Rehau. Bei der Firma Lamilux geht es um die Perspektiven für Wirtschaft und Selbstständige in Zeiten des Umbruchs. Auch der Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich ist am Nachmittag bei dem Wirtschaftsgespräch dabei.