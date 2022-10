Rehabilitierung von SED-Unrecht: Heute Bürgersprechstunde in Plauen

In der ehemaligen DDR sind tausende Menschen aus politischen Gründen verfolgt worden. Viele von ihnen leiden auch heute noch an den Folgen. Bei einer Bürgersprechstunde im Quartier 30 in der Bahnhofstraße in Plauen können sich Betroffene heute (25.10.) Hilfe holen. Unter anderem bekommt ihr Infos zur Rehabilitierung und zu Möglichkeiten der Wiedergutmachung. Außerdem könnt ihr euch über Reha-Gesetze und den Sächsischen Härtefallfonds für SED-Opfer informieren und Fragen zur „Opferpension“ stellen. Die Bürgersprechstunde in Plauen findet zwischen 9 und 17 Uhr statt. Anmelden müsst ihr euch dafür nicht.