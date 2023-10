Regnitzlosau: Bürger und Flüchtlinge lernen sich kennen

Bei den vielen Flüchtlingen, die auch nach Deutschland kommen, stellt sich die Frage wie die Integration gelingen soll. In der Gemeinde Regnitzlosau hat die Unterbringung von Geflüchteten gut geklappt, schreibt Bürgermeister Jürgen Schnabel. Das sei auch dem Helferkreis zu verdanken. Fünf geflüchtete Familien wohnen seit August in der Unterkunft an der Regnitz. Die wollten sich bei den Regnitzlosauern für die Aufnahme bedanken. Am Wochenende hat es ein Treffen mit zirka 60 Renitzlosauern gegeben. Dabei haben die Familien Geschichten aus ihrer Heimat Tschetschenien und von ihrer Flucht erzählt. Außerdem wurde gekocht. Die Geflüchteten hoffen auf eine Bleibeperspektive sowie eine Arbeitserlaubnis und einen Sprachkurs.