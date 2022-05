Regnerischer Wochenstart setzt sich in Bayern fort

Die Höchsttemperaturen schwanken tagsüber zwischen 14 und 21 Grad – nachts sinken die Temperaturen auf bis zu vier Grad. Auch in der Nacht kann es vereinzelt regnen. In den frühen Morgenstunden kann sich Nebel entwickeln.

Der wechselhafte Wochenstart in Bayern setzt sich bis Freitag fort. Dienstag und Mittwoch ist es zu Beginn des jeweiligen Tages noch wolkenbedeckt, aber sonnig. Am Nachmittag kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vermehrt zu Schauern und Gewittern. Am Dienstag sind auch kleinkörnige Hagelschauer und Windböen bis zu 60 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen. Durch dicht aufeinanderfolgenden Starkregen und Gewitter könne es vereinzelt auch zu Unwettergefahr kommen, so der DWD. Auch Donnerstag und Freitag bleibe es bewölkt mit wiederkehrenden Regenfällen.

