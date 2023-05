Regnerischer Mai in Bayern, Neuschnee in den Alpen

Mit viel Regen und Neuschnee in den Bergen zeigt sich der Mai in diesen Tagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Donnerstag vor Dauerregen südlich der Donau und vor Neuschnee in Lagen über 1500 Metern. In der Nacht auf Freitag könnten gebietsweise bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmetern fallen.

Auf der Zugspitze fielen nach Angaben eines DWD-Sprechers in der Nacht auf Donnerstag rund 35 Zentimeter Neuschnee. Die Schneedecke auf Deutschlands höchstem Berg betrug dadurch zuletzt 3,6 Meter. Am Wochenende rechnet der DWD vor allem in Höhen über 2000 Metern mit weiterem Schnee – auf der Zugspitze mit bis zu 20 Zentimeter.

Im Rest des Freistaats bleibt es demnach wechselhaft und mitunter regnerisch. Samstag und Sonntag nehme der Niederschlag in den meisten Regionen zwar ab. Mancherorts könne es aber Schauer und Gewitter geben. Die Höchstwerte sollen in den kommenden Tagen zwischen 13 und 20 Grad Celsius liegen.

Auch die kommende Woche beginnt voraussichtlich regnerisch. Ein Hochdruckgebiet über Bayern sei derzeit nicht abzusehen, sagte der Wetterexperte.