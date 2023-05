Regnerische Woche in Bayern: Kein Frost zu den Eisheiligen

Viel Regen und lokale Gewitter dürfen die Menschen in Bayern in dieser Maiwoche erwarten. Der Dienstag sei noch der wärmste Tag der Woche mit bis zu 23 Grad und überwiegend Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ab dem Abend gebe es dann vor allem im Westen und an den Alpen einzelne Gewitter. Starkregen und kleiner Hagel sei hier ebenfalls möglich. Der Rest der Woche werde durchwachsen mit abfallenden Temperaturen in ganz Bayern, sagte ein Sprecher des DWD. Bis Freitagmorgen können vor allem im Allgäu und am Alpenrand immer wieder starke Regengüsse auftreten.

Wassermengen bis zu 70 Liter pro Quadratmeter seien in dieser Region bis zum Donnerstag möglich. Franken werde noch am ehesten vom Regen verschont, aber auch hier kann es gelegentlich zu Schauern kommen. Am Alpenrand liegen die Temperaturen von Mittwoch bis Freitag tagsüber bei etwa 12 Grad. Am Untermain könne es ein wenig wärmer – bis zu 17 Grad – werden. In den Nächten erreichen die Werte dann den einstelligen Bereich. Frost zu den Eisheiligen soll es aber dem DWD zufolge nicht geben.