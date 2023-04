Regnerische Feiertage und Schnee in den bayerischen Alpen

Das verlängerte Osterwochenende wird in den meisten Teilen Bayerns bewölkt und regnerisch. Oberhalb von 1000 Metern Höhe soll es bis zum Sonntag immer wieder zeitweise schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

In der Nacht zum Karfreitag sammeln sich einige Zentimeter Neuschnee in den Alpen an. Tagsüber ist es dann im Freistaat meist bewölkt, im Westen zeigt sich auch mal die Sonne. Oftmals kann es bei Höchstwerten zwischen 6 und 13 Grad regnen. Der Samstag zeigt sich ähnlich: Es ist stark bewölkt und von Osten her soll es regnen. In Teilen Frankens und Schwabens bleibt es bis zum Abend trocken. Erneut erwartet der DWD oberhalb von etwa 1000 Metern Höhe Schnee.

Am Ostersonntag zeigt sich der Himmel mit mehr Wolken als Sonne. Gebietsweise kann es bei etwas wärmeren Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad regnen. Der DWD erwartet weniger Schneefall, der sich allmählich in höhere Lagen bewegt. Am Ostermontag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab.