Regionalverkehr Ostbayern: Länderbahn bekommt den Zuschlag ab 2025

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat die Weichen für den Regionalverkehr in Ostbayern ab 2025 gestellt. Im Wettbewerbsverfahren hat sie der Länderbahn den Zuschlag erteilt. Im Los 1 geht es um den Schienenverkehr in der Oberpfalz, und damit um die Linie zwischen Regensburg und Marktredwitz. Die Laufzeit des neuen Verkehrsvertrags beträgt zwölf Jahre, er gilt damit bis Dezember 2037. In den 30er-Jahren will der Bund die Bahnstrecke zwischen Regensburg und Hof elektrifizieren. Allerdings gibt es kein genaues Datum für den Baubeginn oder die Fertigstellung des Projekts. Wegen der Unklarheiten enthält der Verkehrsvertrag daher Kündigungs- und Verlängerungsoptionen. Auf der Linie Regensburg – Marktredwitz soll in den nächsten Jahren außerdem der Stundentakt vervollständigt werden. Aktuell gebe es laut der BEG vor allem vormittags und abends noch Taktlücken.