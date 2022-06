Regionalmesse Sommerlounge: Anmeldung nur noch heute möglich

Bei der Regionalmesse Sommerlounge will die Region Fichtelgebirge zeigen, was sie zu bieten hat. Dieses Jahr findet die Messe in Brand im Landkreis Tirschenreuth statt. Wenn ihr euren Verein oder euer Unternehmen am 4. August bei der Sommerlounge vorstellen möchtet, dann müsst ihr schnell sein. Die Anmeldung endet nämlich heute. Am 14. Juli lädt der Förderverein Fichtelgebirge Helfer und Aussteller dann zu einer Infoveranstaltung ein. Den Link zum Anmeldeportal für die Sommerlounge findet ihr hier