Regionalkonferenz der Staatsregierung in Wunsiedel: Bürger können Fragen und Themen einbringen

Wahlkampfauftakt oder ehrliches Interesse am Feedback der Bürger? Die Bayerische Staatsregierung will sich volksnah zeigen und auf sogenannten Regionalkonferenzen in den Dialog mit den Bürgern treten. Die letzte von acht Regionalkonferenzen und auch die einzige in Oberfranken findet am 30. Mai in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel statt. Vor Ort werden auch die Staatsminister Kaniber und Füracker erwartet. Der Landtagsabgeordnete für Wunsiedel, Martin Schöffel zum Thema der Regionalkonferenz:

Nicht nur vor Ort soll es die Möglichkeit geben, zu diskutieren. Über ein Online-Portal sollen Interessierte Ideen einbringen können. Hier könnt ihr euch auch noch heute für die Veranstaltung anmelden.