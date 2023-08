Regionalität & Nachhaltigkeit: Spitzengenuss-Tage in Plauen

Beim Einkaufen setzen die Menschen immer mehr auf Regionalität. Regionale Produkte, Nachhaltigkeit und Gesundheit sind auch die zentralen Themen bei den diesjährigen Spitzengenuss-Tagen in Plauen. Bis Sonntag gibt es verschiedene Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten. Dreh- und Angelpunkt ist die Kleingartenanlage in der Nähe des Freibads „Naddel“. Dort gibt es Verkostungen, Musik und verschiedene Workshops. Außerdem gibt es eine Blumen-, Obst- und Gemüseschau. Morgen könnt ihr euch außerdem durch den Frischemarkt am Altmarkt in Plauen probieren. Dort macht morgen auch das Infomobil des Verkehrsverbunds Vogtland Halt. Zwischen 9 und 14 Uhr könnt ihr euch über den ÖPNV im Vogtlandkreis informieren.