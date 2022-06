Regionales und nachhaltiges Einkaufen: Supermarkt „Fichtelmarket“ hat geöffnet

Die Spargel- und Erdbeerzeit ist in diesem Jahr für viele Landwirte schlecht ausgefallen. Oft sind die Produkte aus dem Ausland billiger und deshalb bei den Kunden beliebter. Im Volkskundlichen Gerätemuseum Arzberg-Bergnersreuth gibt es seit Kurzem nun den „Fichtelmarket“, einen Supermarkt mit ausschließlich regionalem Sortiment. Mit einer Getränkeabteilung und einem Unverpackt-Sortiment bietet euch der „Fichtelmarket“ alles Mögliche an Lebensmitteln. Am Schwarzen Brett könnt ihr außerdem die Entwicklungen im Bereich Nahrungsmittel und Selbstversorgung verfolgen. Der Markt ist ein Teil der Ausstellung „So isst das Fichtelgebirge!“ und bietet euch neben den Lebensmitteln auch zahlreiche weitere Produkte aus dem Fichtelgebirge. Als Gag verkauft euch der Markt außerdem ein exklusives Fichtelgebirgs-Toilettenpapier.