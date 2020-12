Regionales Corona-Update: Über 170 Neuinfektionen heute

Seit heute gelten ja die neuen bayerischen Corona-Regeln. Ab einer Inzidenz von 200 herrscht in betroffenen Städten und Landkreisen unter anderem eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. In der Euroherz-Region ist das nur im Landkreis Tirschenreuth noch nicht der Fall. Dort liegt die Inzidenz bei etwa 124 und ist auh schon länger nicht mehr drastisch gestiegen. Mit 17 neuen Fällen heute bleibt es auch erstmal dabei. Andererseits vermeldet das Landratsamt auch heute wieder drei Tote in Verbindung mit dem Corona-Virus.

Insgesamt betrachtet melden die Gesundheitsämter in der Euroherz-Region wieder einen leichten Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen. 35 neue Fälle gibt es in Stadt und Landkreis Hof und leider auch zwei weitere Tote. Die Stadt hat mit einer 7-Tage-Inzidenz von etwa 390 jetzt wieder die zweithöchste in Bayern, nur der Landkreis Regen ist noch schwerer betroffen. Im Landkreis Wunsiedel gibt es heute 24 neue Fälle, auch sind wieder einige Schulen betroffen. Weiteres dazu lest ihr auf euroherz.de. Die meisten Neuinfektionen gibt es auch heute wieder im Vogtlandkreis – nämlich 97. Neue Todesfälle vermeldet das Landratsamt aber zum Glück nicht.