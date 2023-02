Regionaler Wettbewerb: Bestes Souvenir für Hof gesucht

Gesucht wird das beste Souvenir für Hof! Der Concept-Store in der Hofer Ludwigstraße hat am Wochenende einen Wettbewerb unter diesem Titel gestartet. Unternehmen und Kreative aus der Region sollen so die Chance bekommen, sich und ihre Produktideen zu präsentieren. Der Wettbewerb ist mit 3.000 Euro dotiert und in drei Kategorien eingeteilt. Die Kategorien sind Bestes Produkt, Beste Produktidee/Bester Prototyp und Sonderpreis Textil. Interessierte können bis zum 2. April ihre Vorschläge in Form von Bildern, Texten und Videos einreichen. Am Ende entscheidet eine neunköpfige Jury anhand eines Kriterienkatalogs und eines Punktesystems. Die Vorschläge werden für einen Publikumspreis zudem im Laden ausgestellt und die Kunden können für ihren Favoriten abstimmen. Die offizielle Preisverleihung findet am 21. April statt.

Vom 18. Februar bis einschließlich 2. April 2023 können Vorschläge mit Texten, bis zu acht Bildern und sogar mit einem Handy-Video eingereicht werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Beiträge digital auf die KÜKO-Plattform hochladen – oder ganz analog im verschlossenen Kuvert im Laden abgeben. Einreichungsformulare und Teilnahmebedingungen befinden sich auf der Homepage des Concept-Stores www.souvenir-hof.de unter Wettbewerb.