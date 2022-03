Regionale Produkte zu den Menschen bringen: Pläne des Diakonievereins Wunsiedel

Manche Eltern schicken ihre jüngeren Kinder heute möglicherweise mit einem mulmigen Gefühl in die Schule. Trotz unvermindert hoher (…)

Corona Update: Maskenpflicht an Grundschulen fällt

Hygieneartikel, Schlafsäcke, Verbandszeug – In den letzten zwei Wochen haben viele Menschen auch in unserer Region für (…)

Ukrainehilfe im Landkreis Wunsiedel: Ab heute Sammelstellen an Wertstoffhöfen

Die Corona-Pandemie schreibt hierzulande weiter negative Rekorde. Am Montag lag die 7-Tage-Inzidenz bundesweit bei 1543. Über 90.000 (…)

Weiterhin hohe Inzidenzen in der Region: Auch Gesundheitsministerin Petra Köpping infiziert

Streit um Freundin: Junger Wunsiedler zückt Messer

Zwei Jugendliche hatten sich am Wochenende in Wunsiedel derart in den Haaren, dass der Ältere von beiden, ein Messer gezückt hat. Die (…)