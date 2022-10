Regionale Kunst aus Naila: Ausstellung im Museum bayerisches Vogtland in Hof

Das Museum bayerisches Vogtland in Hof zeigt bis zum 08. Januar die Arbeiten des heimatverbundenen Zeichners und Game Art-Professors Sebastian Schramm. Der Künstler aus Naila gestaltet in seinen Werken farbenstarke Bildwelten und Wimmelbilder mit starkem regionalen Bezug. In seiner Ausstellung „From the Dark Forests of Upper Franconia“ gibt es auch ein interaktives Angebot. Unter anderem gibt es eine Lese- und Hörspiel-Ecke, außerdem können die Besucher verschiedene Videospiele des Künstlers ausprobieren. Außerdem sind verschiede Workshops und Aktionen geplant.

Begleitprogramm zur Ausstellung:

Kuratoren-Führungen mit Sebastian Schramm:

Samstag, 05. November, 17 – 18 Uhr

Comic-Workshop mit Sebastian Schramm:

Samstag, 05. November, 13 – 16:30 Uhr

Worldbuilding-Workshop mit Sebastian Schramm:

Samstag, 03. Dezember, 10 – 16 Uhr (mit Wärschtla-Pause)