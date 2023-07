Regionale Energieversorgung: Infoveranstaltung im Gründerzentrum Einstein1

Die Energiewende ist voll in der Region angekommen. Es entstehen größere Photovoltaik-Anlagen und Wunsiedel ist mit der Produktion von grünem Wasserstoff sowieso schon Vorreiter. Um die Energie der Zukunft geht es auch bei den Bayerischen Energietagen, an denen sich an diesem Wochenende auch die Hochschule Hof beteiligt. Das Institut für Wasserstoff- und Energietechnik ist heute mit einer Infoveranstaltung dabei. Zwischen 12 und 18 Uhr geht es um „Regionale Energieversorgung und Bürgerbeteiligung“. Im Digitalen Gründerzentrum Einstein1 geht es um Windenergie, Photovoltaik und Nahwärme. Thema ist aber auch, wie sich Bürger finanziell an den erneuerbaren Energieformen beteiligen können.