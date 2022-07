Arbeitslosigkeit in Bayern im Juli gestiegen

Die Arbeitslosigkeit ist im Juli in Bayern gestiegen. 238 839 Menschen waren ohne Job, 3,6 Prozent mehr als im Vormonat. Das teilte die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am heutigen Freitag in Nürnberg mit. Stichtag der Berechnung war der 12. Juli. Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 3,2 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juli sei saisonüblich und zudem beeinflusst durch die Registrierung ukrainischer Geflüchteter, sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart: «Eine Entwicklung, mit der wir gerechnet haben.»