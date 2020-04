Regionalbahn soll künftig in Unterschleißheim halten

Unterschleißheim (dpa/lby) – Für Pendler im Landkreis München soll es künftig einen Regionalbahnhalt in Unterschleißheim geben. «Wir schaffen ein besseres Angebot für Fahrgäste in den Stoßzeiten und entlasten die S1», teilte Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Mittwoch mit. In der größten Kommune im Landkreis München steige die Zahl der Fahrgäste seit Jahren.

Ab Dezember seien deshalb in Unterschleißheim täglich zwei Stopps der Regionalbahn von und nach München geplant – je morgens und abends zu den Hauptverkehrszeiten. Die beiden entsprechenden Regionalzüge bräuchten von Unterschleißheim nach München oder zurück dann etwa 20 Minuten.

Außerdem soll dem Ministerium zufolge auch der S-Bahnverkehr in Unterschleißheim ausgeweitet werden: Demnach sind ab Dezember stündlich fünf statt wie bisher drei Verbindungen geplant.