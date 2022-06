REGION.TRADITION.INNOVATION: Bewerbung für Ehrenauszeichnung jetzt einreichen

Als Teil der Genussregion Oberfranken spielt das Metzgerhandwerk eine bedeutende Rolle in der Euroherz Region. Landwirte, Metzger und Schlachtbetriebe haben jetzt die Möglichkeit, sich für die Ehrenauszeichnung „REGION.TRADITION.INNOVATION“ des bayerischen Umweltministeriums zu bewerben. Die Auszeichnung richtet sich vor allem an Betriebe, die in den Bereichen Milch und Fleisch durch Regionalität und Tierschutz oder auch traditionelle Herstellung herausstechen. Gerade in Krisenzeiten wird wieder einmal deutlich, wie wichtig die heimische Produktion von Lebensmitteln ist – so der bayerische Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber. Einige Betriebe werden unter anderem durch die Bezirksregierungen und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vorgeschlagen – aber auch ihr könnt Bewerbungen und Vorschläge einreichen. Mehr Infos dazu gibt’s hier.