Region gestalten: Landfrauentag in Köditz

Region gestalten – unter diesem Jahresthema steht heute der Landfrauentag des bayerischen Bauernverbands. Er ist am Nachmittag in Köditz. Mit dabei ist auch die Bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Die Landfrauen gestalten bereits seit 70 Jahren die Region rund um den Landkreis Hof, heißt es in einer Mitteilung. Sich aktiv einzubringen, sei wichtig. Gemeinsam müssen die Landfrauen Ziele und Kompromisse erarbeiten, damit sie die Demokratie und Dörfer stärken, heißt es weiter.

Beim Landfrauentag steht unter anderem auch die Prämierung des Fotowettbewerbs Hofer Landwirtschaft – vielfältig und bunt auf dem Programm.