REGIOMED in der Krise: Offener Brief an Gesellschafter

Die Kliniken haben vielerorts mit hohen Kosten und Defiziten zu kämpfen. Die Kliniken des Regiomed-Verbunds in Oberfranken sollen ab dem kommenden Jahr deshalb wieder an die Kommunen gehen. In einem offenen Brief richtet sich der Betriebsrat von REGIOMED jetzt an deren Gesellschafter. Darin heißt es: In der Diskussion um die Zukunft des Verbundes, geht es zu wenig um das Schicksal der Muttergesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften.

Der Fortbestand, etwa der REGIOMED Service GmbH, zu der die Zentralküche in Lichtenfels gehört, oder auch der Medical School sei bislang völlig unbeleuchtet geblieben. Es werde allein um die Eigenständigkeit der vier Krankenhausgesellschaften gerungen. Für den Betriebsrat blieben bisher noch einige Fragen offen, über die die Kreis- und Stadträte vor der Entscheidung aufgeklärt werden sollen. Etwa die wirtschaftlichen Auswirkungen auf einzelne Gesellschaften im Konzern, die Regelungen zur Zukunft der Senioren- und Fürsorgeeinrichtungen oder verbindliche Zusagen zur Beschäftigungssicherheit. Wie berichtet steckt der Klinikverbund in der Krise. Bis nächste Woche soll entschieden werden, ob die Kliniken wieder in kommunale Hand gegeben werden.