Regiomed-Aus: Kommunen wieder zuständig

Die Kliniken haben vielerorts mit hohen Kosten und Defiziten zu kämpfen; Der Landkreis Wunsiedel hat deshalb vergangene Woche angekündigt, das Klinikum Fichtelgebirge umstrukturieren zu wollen. Das Haus in Selb wird ein größeres Ärztehaus. Bei einem weiteren Klinikverbund in Oberfranken stehen ebenfalls Veränderungen an: REGIOMED in Coburg, Lichtenfels, Hildburghausen und Sonneberg geht an die Kommunen.

Die Krankenhäuser und ambulanten Einrichtungen gehen wirtschaftlich also wieder getrennte Wege – zur „nachhaltigen Absicherung“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die einzelnen GmbHs mit ihren Arbeitsplätzen sollen aber erhalten bleiben. REGIOMED erwartet für das laufende Wirtschaftsjahr ein Minus von mindestens 20 Millionen Euro. Mit den Änderungen sollen schnellere und effektivere Entscheidungen möglich sein – auch wenn sie laut dem Verbund „Verluste in den Folgejahren nicht aufhalten oder reduzieren“ werden. Christian Meißner, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, verwies darauf, dass bundesweit in diesem Jahr schon mindestens 25 Krankenhausträger insolvent sind. Als Gesellschafter sei man nun auch gezwungen, die Kliniken wieder in die eigene Hand zu nehmen, um dadurch einer drohenden Insolvenz entgegenzuwirken und […] die medizinische Versorgung der Bevölkerung[…] sicherzustellen, so Meißner.