Regierungen aus Bayern und Sachsen treffen sich am 3. März in Hof

Die Landesregierungen aus Sachsen und Bayern wollen erneut eine gemeinsame Kabinettssitzung abhalten. Am 3. März treffen sich der bayerische Regierungschef Markus Söder und sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer samt ihrer Minister in Hof. Das hat die Staatskanzlei in München mitgeteilt. Wie schon beim Treffen im vergangenen Jahr dürften bei der Sitzung die bilateralen Beziehungen der beiden Freistaaten im Fokus stehen. Bei der Sitzung in Dresden standen unter anderem die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, Mobilitätsfragen und die Digitalisierung im Mittelpunkt der Beratungen.