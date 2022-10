Regierung reagiert auf Urteile zum Familiennachzug

An den Auslandsvertretungen seien rund 330 Verwaltungsverfahren anhängig, für deren Ausgang die Rechtssprechung relevant sei. «Dasselbe gilt für weitere rund 250 Streitverfahren, die bei der Justiz anhängig sind.» Zu «noch bestehenden Rechtsfragen über die Auslegung und Umsetzung der EuGH-Entscheidungen» befinde sich die Bundesregierung «aktuell noch im Austausch».

Auf eine Frage zu anhängigen gerichtlichen Verfahren mit ähnlichen Konstellationen hieß es in der Regierungsantwort, das Auswärtige Amt werde in «eindeutig durch die EuGH-Rechtsprechung (…) geklärten Konstellationen» die bisher streitigen Visa erteilen.

Die Richter in Luxemburg hatten Anfang August unter anderem geurteilt, dass der Nachzug von Familienangehörigen nicht deshalb verwehrt werden dürfe, weil ein minderjähriges Kind während eines laufenden Verfahrens volljährig geworden sei. Hintergrund waren zwei solche Fälle, in denen deutsche Behörden die Anträge auf Familienzusammenführung aus diesem Grund abgelehnt hatten.

Die Bundesregierung hat auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Familiennachzug von Flüchtlingen reagiert. Um die Entscheidungen möglichst schnell umzusetzen, habe das Auswärtige Amt seine Auslandsvertretungen am 9. September angewiesen, «bislang ruhend gestellte Anträge zum Elternnachzug im Rahmen des Möglichen prioritär abzuarbeiten», heißt es in einer Regierungsantwort auf eine Anfrage der Linksfraktion.

Das könnte Sie auch interessieren

Herrmann: Faesers Asylpolitik ist «dreist und rücksichtslos»

Bayerns Innenminister ist kein aufbrausender Typ. Aber seine Berliner Kollegin bringt ihn dann doch zur Weißglut. In einem Brief an (…)

Herrmann: Faesers Asylpolitik ist «dreist und rücksichtslos»

Bayerns Innenminister ist kein aufbrausender Typ. Aber seine Berliner Kollegin bringt ihn dann doch zur Weißglut. In einem Brief an (…)

Ukraine warnt: Neue Fluchtbewegungen wegen Energie-Ausfällen

Russland greift in der Ukraine vermehrt Infrastruktur an. In vielen Bereichen ist die Stromversorgung unterbrochen. Das könnte im (…)

UNHCR-Hilfe für Ukrainer und Syrer: Finanzmittel fehlen

Die Bereitschaft, vertriebenen Ukrainern zu helfen, ist groß. Bei der Hilfe für syrische Flüchtlinge klafft dagegen eine große (…)

Ermittlungen laufen nach Brand in Flüchtlingsunterkunft

Der Schock über den Brand einer Flüchtlingsunterkunft bei Wismar sitzt tief. Rund 150 Menschen versammelten sich zu einer Mahnwache. (…)

ProSieben zeigt Doku «Route 4» über Seenotrettung

Der Fernsehsender ProSieben zeigt am Montagabend die Dokumentation «Route 4» über die Arbeit von Aktivisten, die (…)