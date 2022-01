Regierung hat neue Kontaktstelle für Bau- und Verkehrsthemen

Augsburg (dpa/lby) – Die Bürger haben künftig in Bayern eine neue zentrale Kontaktstelle für Fragen zu Themen aus den Bereichen Bauen, Wohnen und Verkehr. Das Bauministerium hat am Montag in Augsburg eine entsprechende Servicestelle in Betrieb genommen. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden unter der E-Mail-Adresse buergerservice@stmb.bayern.de und der Telefonnummer 0821 / 71038-383 Fragen und Anliegen bearbeiten, teilte das Ministerium mit.

Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) sagte, die Kontaktstelle soll auch eine Art Frühwarnsystem sein: «Der Bürgerservice wird sehr früh bemerken, wo die Menschen Sorgen oder Fragen haben. Somit werden wir noch früher und noch deutlicher bemerken, wo wir genauer hinschauen und schneller reagieren müssen.»

Augsburg ist der zweite Dienstsitz des Ministeriums. Im Rahmen der Heimatstrategie hatte die Staatsregierung im Jahr 2020 eine Außenstelle der Münchner Zentrale beschlossen. Aktuell arbeiten in der schwäbischen Stadt rund 40 Beschäftige des Ministeriums. Bis zum Jahr 2030 sollen etwa 200 Ministeriumsmitarbeiter in Augsburg arbeiten, dies entspricht etwa einem Drittel der bisherigen Personalstärke des Hauses.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-742192/2