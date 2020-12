Regierung für Oberfranken gibt grünes Licht: BRK darf Kita in Münchberg bauen

Mit Beginn des Lockdowns ab Mittwoch zeigt sich mal wieder wie wichtig es ist, eine Betreuung für seine Kinder zu haben. Aber auch in normalen Zeiten ist es nicht so einfach eine Platz zu finden. Der Kreisverband Hof des Bayerischen Roten Kreuzes investiert deshalb in eine neue Kita in Münchberg – und darf damit jetzt auch starten. Die Regierung von Oberfranken hat grünes Licht gegeben, schreibt der Kreisverband in einer Mitteilung. Voraussichtlich ab Frühjahr 2022 sollen 24 Krippen- und 50 Kindergartenplätze zur Verfügung stehen. Eltern können sich schon jetzt für einen Platz melden.

Der zuständige Bereichsleiter, Herr Tremel, ist per Email unter tremel@kvhof.brk.de oder telefonisch unter 09281 6293-23 erreichbar.