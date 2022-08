Die Angehörigen der israelischen Opfer des Olympia-Attentats 1972 hoffen knapp eine Woche vor den Gedenkfeiern in München (…)

Opferfamilien am 21. September bei Olympia-Gedenken

Die Angehörigen der Opfer des Olympia-Attentats 1972 wollen am 21. September in Israel an einer offiziellen Gedenkveranstaltung (…)